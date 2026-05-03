JRAがXで1994年の動画公開中央競馬のG1天皇賞・春は3日、京都芝3200メートルで争われる。JRAはレース3日前の4月30日、同レースを2度制した“悲運の名馬”の秘蔵映像をXで公開。ファンからは「こんなん泣いてまう」などの声が上がった。JRAは公式Xで「牧場を駆け回る#ライスシャワー をお届け」として、動画を公開した。撮影は1994年。牧場で草を食べたり、気持ちよさそうに駆けているのはライスシャワーだ。ライスシャワ