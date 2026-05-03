鈴木啓太にチッタ監督「サテライトの選手がトップの選手に激しく当たるな」福田正博、山田暢久、鈴木啓太、平川忠亮……。浦和レッズひと筋に忠勤した選手のうち、引退試合を開催した4人の顔触れだ。在籍16年でJ1通算379試合に出場した鈴木は、日本代表としても国際Aマッチ28試合を経験。男前の顔立ちとは相いれぬメラメラとした闘志を内に秘めた勇者で、これが当代一流のボランチに押し上げた原動力だった。チームが初めてJ2