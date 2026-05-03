志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第4話が3日に放送。不安に駆られる桃子（仁村紗和）の身に危険が迫る。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第4話ミンソク（志尊淳）の婚約者を名乗る映里（長濱ねる）が登場本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾