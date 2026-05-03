『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのスピンオフ作品を高橋一生主演で実写化した劇場版『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、本日16時10分よりテレビ初放送される。ヴェネツィアを訪れた主人公・岸辺露伴の好奇心が呼び込む「幸せの絶頂に絶望を味わう」呪いの物語とは…。【写真】原作にはない衝撃のラストも『岸辺露伴は動かない 懺悔室』場面写真本作は、荒木飛呂彦が手がける漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場した漫画家・