昨年６月３日に８９歳で永眠したミスタープロ野球・長嶋茂雄さん。しかし今もなお、その鮮烈な記憶は人々の心で生き続けている。スポーツ報知では、代名詞の背番号３にちなんで、毎月３日に「ミスターの世界」と題した特集を組み、さまざまな角度からその偉大な足跡に迫る。第３回は、学生時代や卒業後の対談資料から「立大生・長嶋茂雄」をひもとき、関係者の証言から母校に対して抱いていた思いにも迫った。（取材・構成＝小島