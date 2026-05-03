タレントの朝日奈央が最新ショットを公開した。４月２１日に３２歳の誕生日を迎えた朝日。３日までに自身のインスタグラムを更新。「お誕生日は、毎年母に感謝の気持ちでいっぱいになります！生んでくれてありがとう」と複数枚の写真をアップしている。高校の同級生で親友の女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子にも祝福され、プレゼントを手にするツーショットも。「かなこがキラキラ笑顔でプレゼン