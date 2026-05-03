見事なプリケツになったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「立派すぎるｗ」「人間みたい」「モフモフ最高すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：父が『大型犬の毛を適当に整えた』結果→ふと『おしり』を見てみると…思わず二度見する『プリケツ』】 愛犬のお尻が… TikTokアカウント「sadaharun16」の投稿主さんは、グレート