今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。袖がシースルーになったウエストラインから切り替えが入った黒いジャケット姿で登場。ひと目見てかつて日テレ系情報番組「スッキリ」（２００６〜２３年）で共演していたＭＣの加藤浩次は「あら〜やっぱり！局アナの時とは衣装が違いますね！」。岩田アナ