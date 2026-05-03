お笑いタレントのだいたひかる（50）が2日までにブログを更新。引っ越しを決めた経緯を明かした。だいたは「引越す理由は、色々ありますが大きな理由の一つに、今年更新なのですが…マンションの駐車場が80組待ちで…」とつづった。さらに「そんなに近くもない駐車場をかりていて、わざわざ取りに行って…月の駐車料金が6万6千円って、何だか損した気分!?そこも大きい理由の一つで、80組待ちは果てしなすぎた」と引っ越しを決