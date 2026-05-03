ANA、JALの国際線用ボーイング787-9に焦点を当て、スペックを徹底比較した。「新しさ」を打ち出すANAと、伝統や安定を追求するJAL、戦略の違いが浮かび上がる。（航空ジャーナリスト北島幸司）ANAとJALのボーイング787-9シートやモニターを徹底比較！ANAとJALの競争が、新たな局面を迎えている。2社とも安全性とサービス品質において世界最高水準を維持してきたのは共通するが、機材刷新のタイミングや客室内の設計思想は相反