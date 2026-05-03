俳優中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子（本名・中村淳子）さんが4月28日、急病のため死去した。2日、中村の所属事務所が発表した。73歳だった。公式サイトで「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」と発表。通夜、告別式は「故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いました」と報告した。併せて中村のコメントも発表された。「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことで