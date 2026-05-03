俳優の草刈正雄が、5月5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。草刈正雄＝テレビ朝日提供アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれた草刈。子どもの頃に母から「父は朝鮮戦争で戦死した」と言われ、信じてきていたが、最近になって番組で消息を調べてもらったところ、83歳までアメリカで生きていたことがわかったという。子どもの頃はいわれなき差別も受けたという草刈は、父に