読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！バイト先の集まりで出会った素敵な彼に恋をした主人公。しかし、信頼していた親友に恋の相談をしたことをきっかけに、事態は思わぬ方向へ進んでいきます。友情と恋愛が入り混じる、波乱の恋愛エピソードです！楽しい恋にワクワクしていたあの頃ある週末、バイト先の先輩が開いてくれたグループの集まりに参加したときのことでした。その場には初対面の人もなん人かいて、そのな