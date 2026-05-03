1964年ポルシェ911ポルシェ901は1964年9月から量産を開始し、同年10月のパリ・モーターショーで公開された。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #021964年ポルシェ911編全3枚直後にプジョー社が901というモデル名に異議申し立てを行う。中央に0を配する3桁のモデル名をプジョー社が商標登録していたのだった。ポルシェは車名を911に変更。機構的に911は901とバッジ以外は変わらない。空冷水平対向6気筒1991cc●130hp/61