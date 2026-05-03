毎日の手洗いや保湿タイムを、もっと心ときめく時間に変えてくれるニュースが到着しました。ニューヨーク発の人気ブランドTOCCA Beautyより、贅沢な香りで愛されるハンド＆ボディーウォッシュ、ハンド＆ボディーローションが、使いやすいポンプタイプにリニューアルして登場。5月1日（金）発売、ZOZOCOSMEでは4月20日（月）より先行発売されます。香りを重ねて楽しむ、新しいボディケア