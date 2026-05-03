◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）DeNAとの同一カード2戦目でサヨナラ勝利をあげたヤクルト。池山隆寛監督が試合後、興奮冷めやらない様子で取材に応じました。8回裏は1点ビハインドで迎えるも、代打・宮本丈選手が死球で出塁。代走の赤羽由紘選手が盗塁でチャンスを拡大すると、途中出場の並木秀尊選手が同点タイムリーを放ちました。この場面については「赤羽がいいところでスタート切ってくれて、並木