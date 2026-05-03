【2026年GW】5月4日（月曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク終盤にあたる5月4日（月曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しい渋滞が予測されています。 長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主