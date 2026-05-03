ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が2日（日本時間3日）、カージナルスとの試合前に報道陣の取材に応じた。自慢の強力打線が直近3カード平均4点未満とつながりを欠いている状態について問われると「映像や試合を見返していたんだけど、これは典型的なケースだと思う」と気付いた点があるという。それは「つまり、こちらが手を出すべき球、あるいはしっかり仕留めるべき球を打てていない」とした。また「一方で、振るべ