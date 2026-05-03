【ベルギー・リーグプレーオフ1第6節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 2-1(前半0-0)サンジロワーズ<得点者>[シ]O. Diouf(86分)、伊藤涼太郎(90分+10)[サ]ケビン・ロドリゲス(90分+2)<退場>[サ]ケビン・マック・アリスター(12分)<警告>[シ]後藤啓介(33分)、W. Vrancken(34分)[サ]アデム・ゾルガン(45分)、クリスチャン・バージェス(56分)、カミエル・ファン・デ・ペール(67分)、M. Sylla(90分+7)