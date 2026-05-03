[5.2 J1百年構想第14節 浦和 2-0 千葉 埼玉]持ち前の身体能力を活かしたカバーリングで失点の危機を救う場面もあったが、0-2の完敗に充実感はなかった。ジェフユナイテッド千葉DF久保庭良太は浦和戦後、「一人で守り切るところがもっと必要になるのかなと改めて感じている」と現状に危機感をにじませた。久保庭はジェフユナイテッド千葉U-18から立教大を経て、2024年に千葉入りした24歳。J1初挑戦の今季は一時負傷離脱もありな