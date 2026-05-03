[5.2 J1百年構想第14節 浦和 2-0 千葉 埼玉]プロ10年目で辿り着いたJ1リーグの舞台。ジェフユナイテッド千葉のDF高橋壱晟がかつて日本一に輝いた聖地への凱旋を果たした。2017年1月9日、青森山田高を初優勝に導いた全国高校選手権決勝戦以来の埼玉スタジアム2002。浦和レッズとのアウェーゲームでようやくこの場所に足を踏み入れた。「たしかロッカーも向こうだったので、懐かしいなと思いながらピッチに入った」。それでも試