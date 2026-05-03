リーグ・アン 25/26の第32節 ニースとRランスの試合が、5月3日04:05にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、メルビン・バール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アラン・サンマクシマン（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連