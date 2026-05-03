本日5月3日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回ファミリアになるのは世界一になったマジシャン・Ibuki。世界最高峰のマジック大会「FISM」でグランプリを獲得した実力を持ちながら、普段はサラリーマンとして働くという異色のプロフィールの持ち主。世界