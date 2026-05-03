きょう5月3日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、大沢あかねが登場！近ごろ世間を騒然とさせている“美の進化”について、美しさを追求するようになったきっかけを告白する。さらに、現在抱えているメイクの悩みを大沢憧れのメイクアップアーティストがスタジオで解決。カリスマモデル時代から3人の子のママとなった現在まで、その美しさに秘めた人生のあゆみを振り返る。◆芸歴32年で美の進化を