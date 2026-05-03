船体はかつて博多―釜山を結んでいた「ビートル」久米島オーシャンジェット（那覇市）は２日、運航する高速船（１６４トン）が沖縄県久米島町の兼城（かねぐすく）港を出航直後に座礁する事故があったと発表した。自力で離礁し、乗員乗客計３２人にけがはなかった。１日に就航したばかりで、原因究明のため当面運休する。同社によると、船体が水面から浮いて高速で進むジェットフォイルで、２日午前１１時に那覇港へ出航。加速