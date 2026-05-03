アメリカの格安航空大手・スピリット航空は2日、事業の終了に向けて全便を欠航すると発表しました。スピリット航空は2日、事業の終了に向け秩序ある手続きを開始したとして、直ちに全便を欠航すると発表しました。スピリット航空は競争の激化などから、去年、おととしと2度にわたり、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請。経営再建に取り組んでいましたが、足元の中東情勢の緊迫による「原油価格の高騰などが財