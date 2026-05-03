Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第5話が2日に放送。エータ（宮舘）がノリノリでポーズを決める場面に反響が集まった。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話笑い合うエータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美