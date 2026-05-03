元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が2日にInstagramを更新し、羊を模したカチューシャを装着した姿を公開し、ファンを喜ばせた。【写真】森香澄、反則級にかわいい最新ショット！先月末には、ピーチ・ジョンの新ミューズに就任したことを報告し、抜群のランジェリー姿を披露するなど、とどまるところを知らない活躍を続けている森。今回の投稿で森は、同日の出演番組『逃走中』（フジテレビ系）、『サクサクヒムヒム