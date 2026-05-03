筆者友人A子の話。下の子の幼稚園バスのお迎え待ちのたびに、習い事自慢が止まらないNさん。上の娘が「絵を習いたい」と話すと、「将来どうするの？」と鼻で笑われました。それでも娘は描き続け、地域コンクールで最優秀賞を受賞。表彰式でNさんと鉢合わせたあの日のことは、今でも忘れられません。 「子どもの可能性は早いうちに」が口癖のNさん 幼稚園バスのお迎えで毎日顔を合わせるNさんのトークは決まって