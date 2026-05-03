◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）リーグ戦が行われ、張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝、長崎美柚（２３）＝木下グループ＝で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同５７位で開催国のイングランドを３―０で下し、白星発進した。２番手の早田は２４年に負傷した左腕のテーピングを外してパワー全開で勝利。５大会連続銀メダルの雪辱を胸に、５５年ぶりの金へ突き進む。