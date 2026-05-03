日本中に増えている限界集落。人口減少で維持が困難な所が多い中、移住者が増え続ける岐阜の集落があります。人を惹きつける秘密とは。 【写真を見る】スーパーもコンビニもない“限界集落”に移住者続々…救世主は｢水力発電｣!? 今では人口の4分の1が移住者 岐阜の山間にある石徹白集落 福井県との県境、白山連峰の麓にある岐阜県郡上市石徹白地区。スーパーやコンビニどころか小さな商店もない、一見