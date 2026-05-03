「両陛下も心配しておられる」【写真】この記事の写真を見る（2枚）宮内庁長官の異例の発言が波紋を広げた2008年。当時、療養中の皇太子妃とその家族には、なぜ公然と批判が向けられていたのか。いま振り返ると見えてくる、平成という時代特有の“空気”を、ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）より一部を抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）平成という時代特有