大阪の歌舞伎の拠点である「大阪松竹座」が5月末に閉場する。昨年10月に文化勲章受章者を受賞した歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんが、大阪松竹座の思い出を語った。【画像】大阪松竹座で最後に行われる公演のポスター◆◆◆道頓堀から劇場が消える――仁左衛門さんの出身地である大阪の歌舞伎の拠点であった大阪松竹座は、老朽化などを理由に2026年5月末に閉場します。現時点では再建計画は発表されていません。