教育玩具の開発・販売で知られる「ボーネルンド」を夫婦で創業し、現在は代表取締役社長をつとめる中西弘子さんが、当初の失敗経験を明かした。商品がまったく売れず、社運を賭して“ある施策”を実行に移す。【画像】ボーネルンドの教育玩具「ビルディングシェープ」◆◆◆本物の教育玩具を日本の子どもたちに商社マンとしてデンマークのレゴ社などとの取引を担当していた夫が、突然会社を辞めて帰ってきたのは、1976年のこと