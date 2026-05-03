2025年12月号で完結した保阪正康氏の人気連載「日本の地下水脈」。2020年8月号に掲載された第1回では、明治以降に猛威をふるったコレラやスペイン風邪といった“疫病”を通して、日本のファシズムが考察された。その冒頭を紹介します。【画像】明治期にコレラに対峙した大久保利通◆◆◆疫病の歴史的教訓を振り返る明治以降の近現代史を振り返ると、日本という国家が形成される過程において、疫病との戦いがきわめて重要な意味