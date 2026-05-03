骨髄で血液細胞が正常に作られなくなる「骨髄異形成症候群（血液がん）」の診断を受けた花村萬月さん（71）は、骨髄移植を受けることで病気を克服した。ただ、骨髄移植後に花村さんが直面したのは凄まじい苦しみの連続だった。『ハイドロサルファイト・コンク』で花村さんが描いた闘病経験を語る（取材・構成＝稲泉連）。【画像】入院中の花村さん。眉毛の一部だけ抜けずに残った◆◆◆GVHD（移植片対宿主病）による様々な症状