関東や関西で見られるデルタ線2025年9月、京都の梅小路エリアで日本初の高架廃線跡を利用したレストランが開業しました。この廃線跡は京都鉄道博物館の近くにあり、山陰本線（嵯峨野線）から東海道本線（JR京都線）の神戸方面を直接結ぶ線路だったものです。山陰本線の京都方面の線路と東海道本線の線路を合わせると、三角状のデルタ線を構成していました。【画像】路線図に残る、今はなきデルタ線また、京都鉄道博物館の扇形