序盤の優勢を生かした井上が判定で中谷を下した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA＆WBC＆WBO世界同級1位の中谷潤人による東京ドーム決戦は、井上が判定により防衛に成功した。5月2日に行われた両ボクサーによる熱戦には、現地に足を運んだ5万5千人の観客とともに、映像を通じてその攻防を目にした国内外のファンや関係者も酔いしれることとなった。【画像】世界興