「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）サクが頼みだ！広島は今季５度目の完封負けを喫し、開幕カード以来となる３連勝を逃した。ホームが遠い展開が続いた中で、坂倉将吾捕手（２７）がマルチ安打で７試合連続安打をマーク。新井貴浩監督（４９）は厚い信頼を寄せた。今季初の２カード連続勝ち越しへ、３日の試合を全力で勝ちにいく。４番のバットが止まらない。早くも今季５度目の完封負けを喫した赤ヘル打線で坂倉