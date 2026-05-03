◇F1第4戦マイアミGP予選（2026年5月2日米フロリダ州マイアミマイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ）メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分27秒798をマークし、3戦続けてポールポジション（PP）を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が0.166秒差で今季自己最高の2番手。今季は開幕から3戦とも表彰台に乗れなかったが、中東情勢を受けて約1カ月ぶ