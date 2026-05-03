「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）広島が今季５度目の完封負け。０−０の七回、平川蓮外野手が飛球を捕球できずピンチを招くなどミスが重なって大量４失点した。新井貴浩監督は６回４安打無失点と封じられた中日・大野には「さすが」と脱帽した。以下、敗戦後の主な一問一答。◇◇−七回、ミスから大量失点。「打ち取った当たりだったけど、太陽が（目に）入ったら消えているから。こればっかりは…」