◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）フェザー級には現在、５人の世界王者が存在する。ＷＢＡ王者ブランドン・フィゲロア（米国）は、スイッチを繰り返しプレスをかける攻撃型ファイター。戦績は２７勝（２０ＫＯ）２敗１分け。５月２４日にはキルギスでＷＢＡ暫