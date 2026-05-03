俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，のドレス姿が話題を呼んでいる。「ＭｏｍｅｎｔｓｆｒｏｍｔｈｅＬｏｕｉｓＶｕｉｔｔｏｎＭｙｔｈｉｃａ」とつづると、ゴールドのドレスに身を包んだ写真を多数公開。胸元や二の腕あらわなドアップショットも複数披露した。この投稿には多くのいいねが寄せられている。