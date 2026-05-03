【イスタンブール共同】イランのアラグチ外相は2日、茂木敏充外相と電話会談し、米イスラエルとの戦闘終結に向けた取り組みや外交プロセスについて説明した。アラグチ氏が交流サイト（SNS）で発表した。イランが仲介国パキスタンを介して米国に示した新たな案が議題に上ったとみられる。4月下旬には、出光興産の子会社が運航管理する大型原油タンカー「出光丸」がイランによる事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通過。茂木氏と