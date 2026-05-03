高校卒業式の朝、息子から母親のもとに届いたのは「時間間違えてた」という衝撃のLINEでした。余裕たっぷりの出発予定は一変し、慌ただしいタクシー移動の末になんとか滑り込んだ会場。そんな卒業式当日のドタバタ劇がThreadsに投稿されると、全国の保護者から「うちの息子もー！」「男の子あるあるですね。間に合って良かったです」と共感の声が相次ぎました。【写真】焦燥感あふれるLINEのやりとり投稿したのは、四兄弟の母・こ