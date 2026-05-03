【ボイスン共同】中央アジアのウズベキスタン南東部スルハンダリヤ州ボイスンで1日、国際民俗芸能祭「ボイスン・バホリ（ボイスン地域の春）」が開幕した。2日は英国、ロシアなど10カ国以上の演奏家や舞踏家が出演し、東京都出身でウズベキスタンの伝統楽器「ドゥタール」奏者の駒崎万集さん（37）も演奏を披露した。7日まで。「ボイスン地方の文化空間」は国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている。