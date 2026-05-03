明治と昭和初期に歌舞伎と一線を画して始まった、二つの老舗劇団が業界の大御所を迎えて臨む公演が注目を集めている。＊＊＊【写真を見る】泉ピン子は現れず…「石井ふく子」98歳の誕生日会に現れた“豪華過ぎる面々”“心のある芝居”「劇団新派と劇団前進座です。新派は松竹新喜劇との合同公演を、5月9日から東京・新橋演舞場で開催予定。前進座は独自公演を5月30日から同・池袋のサンシャイン劇場で行います」とは全国