1児の母でタレントのほしのあき（49）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル全開の姿を披露した。【動画】「いくつになってもスタイル最高」美スタイル全開の黒ワンピで“自然体”を披露したほしのあきほしのは「中にショートパンツ付いてるからミニでも安心」などのコメントとともに、美脚あらわなブラックのノースリーブ＆ミニ丈のワンピース姿で自然体な様子を見せる動画をアップ。この投稿にファンからは