サクランボの収穫が楽しみな季節ですが、葉の裏を見ると…小さなカメムシの姿が確認できます。 【写真を見る】見たことある？小さくてくさいマルカメムシ そして、白い壁に小さな点…よくよく見ると、小さなカメムシです。 意外と身近にいるこの小型カメムシはマルカメムシといいます。害虫に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 小さいけれど臭い？ ──カメムシということは、やはり臭いのでしょうか。（東洋産業