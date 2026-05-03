開催：2026.5.3 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 9 - 4 [オリオールズ] MLBの試合が3日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 2回裏、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打って右中間スタン